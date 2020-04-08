شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم ورشة لمسابقات المراحل السنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمسابقات المراحل السنية، للموسم الرياضي المقبل 2020-2021 وذلك بنظام الاتصال المرئي، بمشاركة المديرين الفنيين ومشرفي فرق المراحل السنية بأندية الدولة.
وتهدف ورشة العمل للتشاور مع أندية الدولة فيما يخص تحديد الفئات السنية المعتمدة لجميع مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي المقبل، وأعداد اللاعبين المسجلين في كل فئة سنية، بالإضافة لنظام تلك المسابقات ومواعيد انطلاقها، والتوزيع الزمني لمبارياتها على مدار الموسم الرياضي.
كما سيتم التطرق لمشاركة لاعبي المراحل السنية في الفئات السنية الأعلى، ومشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة في مباريات مسابقات المراحل السنية وكافة الأمور التنظيمية للمباريات، إضافة للوائح المسابقات، ومدارس الكرة بأندية الدولة.
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