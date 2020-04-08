اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 7 \ 4 \ 2020

طرح البعض داخل الجهاز الفني للأهلي إمكانية الإستعانة بكريم نيدفيد لاعب وسط الفريق لتدعيم الجبهة اليُمنى في الموسم المقبل لتعويض أحمد فتحي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم تجديد عقده ، ويرى أصحاب هذا الرأي أن نيدفيد يمكنه اللعب بشكل جيد في الجبهة اليمنى حال تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع في غضروف الركبة.

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كشف حسام عاشور كابتن الأهلي ما يفكر فيه خلال الفترة المقبلة في مداخلة هاتفية مع برنامج " جمهور التالتة " علي قناة أون تايم سبورت 2 وكشف خلالها العديد من الكواليس حول أزمة رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة.