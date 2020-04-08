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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 7 \ 4 \ 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلى يسوق صالح جمعة بعد رفض فايلر استمراره
بدأ مسئولو النادى الأهلى فى تسويق صالح جمعة لاعب الفريق تهميداً لإعارته أو بيعه بنهاية الموسم الجارى، بعد خروجه بشكل كامل من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، حيث لم يشارك اللاعب نهائياً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية.
كشف مسئولو النادى الأهلى آخر مستجدات الاتفاق مع استاد السلام على استضافة جميع مباريات الفريق وموعد توقيع العقود بشكل رسمى.
طرح البعض داخل الجهاز الفني للأهلي إمكانية الإستعانة بكريم نيدفيد لاعب وسط الفريق لتدعيم الجبهة اليُمنى في الموسم المقبل لتعويض أحمد فتحي الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم تجديد عقده ، ويرى أصحاب هذا الرأي أن نيدفيد يمكنه اللعب بشكل جيد في الجبهة اليمنى حال تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع في غضروف الركبة.
كشف حسام عاشور كابتن الأهلي ما يفكر فيه خلال الفترة المقبلة في مداخلة هاتفية مع برنامج " جمهور التالتة " علي قناة أون تايم سبورت 2 وكشف خلالها العديد من الكواليس حول أزمة رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة.
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع الجزائري بغداد بو نجاح المحترف بالدوري القطري، والدولي المصري أحمد حجازي الذي يلعب بين صفوف فريق ستوك سيتي أحد أندية الشامبيون شيب.
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