شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل الأهلي مع إكرامي وعاشور قبل الرحيل .. عبد الحفيظ يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع الجزائري بغداد بو نجاح المحترف بالدوري القطري، والدولي المصري أحمد حجازي الذي يلعب بين صفوف فريق ستوك سيتي أحد أندية الشامبيون شيب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "مازلنا في منتصف الموسم، وكل ما يثار عن دخول النادي في مفاوضات مع الثنائي اجتهادات إعلامية ليس لها أي أساس من الصحة نهائياً".

تابع عبد الحفيظ أن الأهلي يقدر موهبة الثنائي خاصة وأنه من بينهما لاعب خرج من جدران القلعة الحمراء ونعتبره حاليا من أبناء النادي وهو أحمد حجازي.

وواصل سيد عبد الحفيظ: "كيف نفكر في لاعبين والنشاط بالكامل متوقف بسبب فيروس كورونا هذا أمر بعيد تماماً عن المنطق خاصة واننا نعمل حالياً لإعداد فريقنا بالشكل الأمثل حال استئناف بطولة الدوري المصري وحتى يكون اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباريات القارية ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وكشفت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية رفض مسئولي النادي الأهلي الاستسلام في ملف التفاوض مع أحمد حجازي مدافع نادى ويست بروميتش الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته بداية الموسم الكروي المقبل، بناء على طلبات فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ولجنة التخطيط بالنادي.

Advertisements

ورغم اعلان أحمد حجازي عدم نيته في العودة لمصر بالوقت الحالي وأن الأهلي ستكون وجهته حال العودة من جديد، إلا أن الإدارة الحمراء ترى أن الفرصة مواتية لضم المدافع الدولي في الوقت الحالي، خاصة وأن موقف ناديه من الصعود لدوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد غير واضح المعالم.

وجاءت مفاوضات الأهلي الجديدة مع المدافع الدولي أحمد حجازي، بناء على طلبات المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي أبدى رغباته في التعاقد مع حجازي من أجل دعم دفاعات الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ويُقدم مسؤولو النادي الأهلي راتب مُغريًا لحجازي من أجل الحصول على موافقته في العودة للقلعة الحمراء من جديد في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يشهد الفترة المقبلة مراحل متقدمة مع اللاعب للحصول على توقيعه وإنهاء الصفقة، وإن كان الاتجاه الأقرب هو تأجيل الصفقة للموسم بعد القادم بناءاً على رغبة اللاعب.

كما تحدث سيد عبد الحفيظ عن علاقة النادي الأهلي مع الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور بعد تأكد رحيلهما عن الأحمر فى نهاية الموسم كاشفا عن كيفية التعامل مع اللاعبان خلال الفترة المتبقية لهما داخل القلعة الحمراء.