عادل الشوربجي يكشف موقف كهربا وشيكابالا من عقوبة الإيقاف حال إلغاء الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن نشاط اللجنة متوقف حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
أضاف الشوربجي أن اللجنة رأت عدم الاجتماع خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا خاصة وانه لا توجد حاجة ملحة لعقد اية اجتماعات خلال الفترة الحالية.
وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.
وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.
وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
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