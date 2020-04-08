شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الشوربجي يكشف موقف كهربا وشيكابالا من عقوبة الإيقاف حال إلغاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن نشاط اللجنة متوقف حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

أضاف الشوربجي أن اللجنة رأت عدم الاجتماع خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا خاصة وانه لا توجد حاجة ملحة لعقد اية اجتماعات خلال الفترة الحالية.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية والتي شهدت أحداث عنف وشغب من جانب لاعبي الفريقين تسببت في توقيع عقوبات على البعض منهم على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وشيكابالا امام عاشور وغيرهم ممن ثبت تورطهم في الأحداث التي تابعها الجماهير بمختلف أنحاء الوطن العربي.تابع عادل الشوربجي انه يتمنى أن تعود كرة القدم والبلاد لطبيعتها خاصة وان الدولة تبذل مجهوداً كبيراً كي تقضي على انتشار فيروس كورونا وهو ما يجعلني متفائل بعودة منافسات كرة القدم في اقرب وقت ممكن. Advertisements

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.