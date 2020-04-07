شكرا لقرائتكم خبر عن «آس» توضح موقف ريال مدريد من عودة «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية موقف نادي ريـال مدريد من فكرة إعادة نجمه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي.
وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى احتمالية بيع يوفنتوس للنجم البرتغالي من أجل تعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا الحالية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريـال مدريد لا يبحث عن استعادة كريستيانو رونالدو، على عكس ما ادعته بعض الصحف الإيطالية.
وأوضحت مصادر لـ«آس»: «ريـال مدريد يرى أن وقت رونالدو انتهى وهناك الآن أهداف رياضية مختلفة».
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