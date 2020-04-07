لاعب برشلونة: الصبر مفتاحنا للتغلب على موقف الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أكد مارتن برايثوايت لاعب فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء إنه سيعود "بنسخة محسنة" من نفسه عندما تستأنف منافسات كرة القدم في إسبانيا، الموقوفة حاليا بسبب تفشي وباء كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" ما ذكره اللاعب عبر وسائل التواصل الإجتماعي حيث قال :"أعمل على كل التفاصيل التي يمكن اغفالها خلال المسابقة، لذلك ثقوا بي، سأعود بنسخة أفضل".

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وأكد برايثوايت أن "الصبر" هو "مفتاح" كل شيء للتغلب عل موقف الحظر، والذي يجعله يفتقد كرة القدم "أكثر فأكثر" يوميا رغم أنه يقوم بتدريبات بدنية ولديه حديقة يلعب فيها مع أطفاله.

يذكر أن بريثويت انضم لبرشلونة في 20 فبراير الماضي قادما من نادي ليجانيس، ليكون بديلا لعثمان ديمبلي، المصاب لفترة طويلة.

ومنذ انضمامه، حتى تفشي انتشار وباء كورونا، لعب بريثويت ثلاث مباريات بالدوري أمام إيبار وريال مدريد وريال سوسيداد.