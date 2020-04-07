شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس فايز عريبي يقرر تخفيض العمالة فى طنطا إلى 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى تخفيض العمالة فى مقر النادى الى 10 % فقط خلال المرحلة الحالية و التواجد فى العمل بينهم بنظام "التناوب" ، ويأتى هذا القرار من قبل مجلس ادارة النادى لمنع الاختلاط بين العاملين والمساهمة أيضا فى مكافحة فيروس كيورونا المستجد .

وكان فايز عريبى رئيس نادى طنطا قد قرر عمل غرفة طوارئ داخل مقر النادى والاجتماع باللجنة الطبية واللجنة التنفذية لوضع بعض الخطط لمواجهة فيروس كيورونا المستجد، فيما قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي استمرار غلق مقر النادي بسبب فيروس كورونا وإيقاف جميع الأنشطة.

منح مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى العاملين فى النادى واللاعبين رواتبهم كاملة خلال فترة التوقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، حيث تم إيقاف النشاط الكروى تجنبا لانتشار الفيروس.

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فيما وجه أيمن المزين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا، رسالة خاصة إلى جماهير الكرة المصرية وعشاق نادى طنطا، لتحذيرهم من عدم اتباع الاحتياطات اللازمة تجاه انتشار وباء كورونا العالمى، وإصرار البعض على النزول إلى الشوارع رغم المخاطر.

وقال المزين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: ياريت نهتم شوية بموضوع فيروس كورونا وما نقصرش فى حق بلدنا وحق نفسنا وأسرتنا، الموضوع ليس بهذه البساطة والدولة لم تؤثر وقامت بدور أكثر من إيجابي وكانت فعل وليس رد فعل.

وأضاف مدرب طنطا: يجب أن نهتم أكثر الوقاية خير من العلاج، وتقليل الأضرار التى من الممكن تقع على مجتمعنا، وهناك شباب واعٍ قام بالعديد من المبادرات خاصة من جانب لاعب الكرة والمنافسة في تحدي الخير، أو تلك التي تمت من خلال بعض الشباب بتطهير الأحياء والشوارع التي يتواجدون بها، وكان لنا إسهام في ذلك حيث قمنا بجلب بعض أجهزة للتطهير وسنبدأ حملة كبيرة لتطهير المساجد والشوارع والمدارس والمحلات وسنبدأ من الغد وأتمنى أن يكون للشباب اسهام معنا.

واختتم المدير الفنى لأحفاد السيد البدوى:"أتمنى أن نخرج من هذه الأزمة سالمين ونطمئن على كل أهلنا في جميع المحافظات ومصر قادرة على الخروج منها سالمة بإذن الله".