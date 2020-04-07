شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الليجا: رحيل «ميسي» لن يكون دراما ولن يحل مشاكل الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن رحيل قائد برشلونة ليونيل ميسي عن إسبانيا للعب في إيطاليا لن يكون دراميًا بالنسبة للبطولة، كما لن يحل مشكلات الدوري الإيطالي.

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ويأتي هذا ردًا على تصريحات ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر السابق، والذي لم يستبعد إمكانية تعاقد فريقه مع النجم الأرجنتيني في ظل اقتراب عقده من الانتهاء.

وقال «تيباس»، في مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء: «لا أعتقد أن ذهاب ميسي إلى إيطاليا سيحل مشكلات الدوري الإيطالي والتي ترتبط بالعلاقة السيئة بين الديون الضخمة والامتيازات الغير كافية، هذه المشكلات الاقتصادية لن تحل بليونيل ميسي».

وأضاف: «سأحبذ أن يبقى ميسي هنا، ولكن إذا رحل فلن تكون دراما، قيل إن بدون كريستيانو رونالدو سيخسر الدوري الأموال، وعلى العكس حققنا مكاسب، حتى في البرتغال. اللاعبون ليسوا عاملًا أساسيًا للبطولات».