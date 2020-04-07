شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يختار فريقًا من خمسة لاعبين من خارج ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار فان دايك، مدافع ليفربول الانجليزى، خمسة لاعبين من الدورى الإنجليزى، شريطة ألا يكون من بينهم أى لاعب من ليفربول، وفقا لنظام المسابقة التليفزيونية التى ظهر فيها المدافع الهولندى مساء الإثنين.

واختار دايك، إيديرسون حارس المان سيتى وقال إنه ممتاز هذا الموسم رأينا عددًا أكبر من الحراس الجيدين مقارنة بالمواسم الماضية. وقال إن أليسون هو الحارس الأفضل، ولكن إيديرسون هو أفضل الباقين. وكان آيميريك لابورت، مدافع مانشستر سيتى ضمن قائمة الاختيارات، وأضاف: لقد أظهر كم هو لاعب مهم فى فريقه، وهو مدافع رائع للغاية إنه مدافع استثنائى، ولذلك اخترته فى فريقى. كيفين دى بروين، لاعب المان سيتى، كان من ضمن المختارين لفريق الصخرة الهولندية. سون هيونج- مين، لاعب وسط توتنهام، إنه لاعب سريع وقوى ويتسبب فى العديد من المتاعب لكل المدافعين. وتابع: سأختار بيير-إيميريك أوباميانج، مهاجم الأرسنال، استنادًا إلى أرقامه الشخصية هذا الموسم.