شكرا لقرائتكم هشام حطب يتواصل مع اللاعبين والمدربين العالقين خارج مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أن اللجنة تتواصل مع جميع اللاعبين والمدربين العالقين خارج مصر على خلفية فيروس "كورونا" حتي يتم عودتهم خلال الفترة القليلة المقبلة ، موضحاً في تصريحات خاصة ، أن هناك لاعبان من اتحاد العاب القوي موجودين في كينيا ، بالإضافة إلي بعض المدربين واللاعبين المتواجدين في السعودية وتونس في بعض الالعاب ، بصفة شخصية وليس متواجدين للمشاركة تحت شعار الاتحاد المصري للعبة ، مؤكداً أن اللجنة تتواصل مع الجميع وهم بخير ولا ينقصهم شيء.

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وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية، أنه تم التواصل مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمعرفة أقرب طائرة لتقلهما إلى مصر، والعودة إلى الوطن وأشار حطب ، إلي أن اتحاد العاب القوى يتواصل مع الثنائى حمادة الدشناوى وسالم محمد لاعبى المنتخب العالقان فى كينيا، بصفة مستمرة ، وهم حاليا بخير.

كانت الطائرة التى تقل المصريين العالقين فى أمريكا قد وصلت صباح الجمعة الماضي إلى مطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن من بينهم اكثر من 20 رياضي ، حيث سيتم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما ، وتقدمت بطلة السباحة العالمية فريدة عثمان، بالشكر لكل من ساعدهم للوصول لمصر في تلك الظروف، بداية من الأطباء وكل الجهات الآخري المختصة والتي ساعدتهم للوصول لمصر بعد ان كانوا عالقين في أمريكا ، وأشادت بطلة السباحة العالمة بفندق الحجر الصحي بمدينة مرسي علم، مؤكدة أن كل شيء داخل الفندق يسير بشكل جيد وكل شيء جميل.