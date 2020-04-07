شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: صرف 3.6 مليون جنيه حتى الأن من مستحقات الحكام المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه تم صرف مبلغ 3.6 مليون جنيه حتى الأن من مستحقات الحكام المتأخرة من بداية الموسم الجاري 2019 -2020 .

وتولي وجيه أحمد رئيس لجنه الحكام و معه الدكتور عزب حجاج صرف مستحقات الحكام بعد تقسيمهم إلى مناطق و أفرع ، على أن يكون غدا الأربعاء هو اليوم الأخير فى صرف باقي المستحقات لبعض المناطق .

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انتهت، اليوم، جلسة التحقيق فى اتحاد الكرة مع الحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد اتهامه زميله جهاد جريشة بتسريب محادثاته مع الحكام عبر واتس آب لإعادة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام.س

وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف كل مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقًا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية .

ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.