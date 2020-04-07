ريال مدريد يصدم رونالدو بورقة مبابي .. “نفضل تربية الشبل عن إعادة الأسد”، حيث بات احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد عمليًا “صفر”.

وكان هناك تكهنات خلال الفترة الأخيرة في إيطاليا حول عودة “كريستيانو رونالدو” المحتملة إلى ريال مدريد، لكن احتمال عودة البرتغالي إلى النادي الذي قضى به عقدًا من الزمن، في تسجيل الأهداف، ورفع الكؤوس هو عمليًا “صفر”.

وقال مصدر بريال مدريد لصحيفة آس “رونالدو لا يتناسب مع السياسة الرياضية للنادي حاليًا” .. وقال المصدر نفسه إن سنوات البرتغالي السابقة ما زالت تحظى بتقدير كبير لفلورنتينو بيريز “لكن وقته قد انقضى وهناك أهداف رياضية مختلفة”.

وكان مهاجم يوفنتوس يُمني نفسه بالبحث عن عرض أخير وسط أندية الصفوة في أوروبا، وهناك أقاويل أن وكيله “خورخي مينديز” عرضه على إدارة ريال مدريد من أجل العودة مرة أخرى، وقدومه إلى السانتياجو بيرنابيو لمتابعة الكلاسيكو الأخير، كان تمهيدًا للم الشمل.

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ريال مدريد يصدم رونالدو

الأولوية الأولى في ريال مدريد حاليًا هي “كيليان مبابي”، لن يتنازلوا عن المهاجم الفرنسي على الرغم من أنهم يدركون الصعوبات “المادية” التي قد يسببها التعاقد معه، وهو ما أكدته صحيفة عاصمة الإسبان.

إذا كان ريال مدريد يخطط لجلب الهداف “الصاروخي”، فسيكون عليهم دفع مبلغًا يتجاوز الـ200 مليون يورو إلى فريقه باريس سان جيرمان، وهو مبلغ هائل في الوقت الحالي، في ظل أزمة “فيروس كورونا“.

العديد من وسائل الإعلام الإيطالية بما في ذلك “كوريري ديلو سبورت” راهنوا على انتهاء مسيرة الدون مع يوفنتوس هذا الصيف، بسبب الأزمة المالية الأخيرة، وأوضحت الصحيفة السابقة أنه لا يوجد فريق في إيطاليا حاليًا قادر على الدفع لرونالدو، بما في ذلك يوفنتوس.