كلوب يتحدث عن انتقال كوتينيو من ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

تحدث المدرب يورغن كلوب عن قرار ​ليفربول​ "الصعب" بالتخلي عن اللاعب فيليب ​كوتينيو​ في كانون الثاني 2018.



وقال كلوب: "لقد احترمت حقًا فكرة انتقال فيليب من الثانية الأولى. لكن شعرت أن هذا قد يكون صعبًا. من جهته كان منفتحًا على البقاء وكان ذلك رائعًا حقًا. ثم يجب أن تكون منصفًا في نافذة الانتقالات وتقول أننا نستطيع القيام بذلك، لا نحب أن يرحل ولكن يمكننا القيام بهذا الأمر".

يُذكر أن كوتينيو انتقل حينها إلى ​برشلونة​ في صفقة كبيرة بلغت قيمتها حوالي 130 مليون دولار.