شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد اليابان لأبو ريدة:مبهور لقلة حالات كورونا رغم كثرة سكان مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، على التواصل مع رئيس الاتحاد اليابانى لكرة القدم للإطمئنان عليه بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، وأبدى الأخير إنبهاره بعدم ظهور حالات كثيرة في مصر رغم تعداد سكانها الكبير.

وقال أبو ريدة فى تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية قدمت نموذجا رائعا للعالم في مواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد.. مضيفا أن: "مصر لم تكن رد فعل في التعامل مع الأزمة، ولكن الحكومة في الفترة الحالية تقدم كل ماهو من شأنه التغلب على المشكلة بشكل استباقي، ولا بد من توجيه الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات، بسبب القرارات المدروسة والواعية التي يتخذونها للحفاظ على حياة المصريين".

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وأشار إلى أن مصر كيان كبير وهي أم الدنيا، قائلا: " أتحدث مع زملائي في الاتحاد الدولي من كافة دول العالم، ويبدون إعجابا شديدا بما تقوم به مصر لمواجهة الأزمة بشكل تفوق على حكومات دول متقدمة في بلدانهم والعالم أجمع، جمعتني مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، منذ يومين للاطمئنان عليه وابدى انبهاره بما يحدث فى مصر".

وتابع قائلا: "الكل يعمل في الاتحاد الافريقي أو الدولي من خلال الايميل، وكذلك الفيديو كونفرنس، وأشعر بالفخر بينهم جميعا لكوني أحمل الجنسية المصرية".