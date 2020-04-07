شكرا لقرائتكم كريم العراقى يعتذر للاعبى المصرى عبر الواتس آب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى، باعتذار رسمى للاعبى فريقه عن طريق جروب الواتس أب، الذى يجمع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى، ويتم من خلاله تناول أخبار الفريق والتعليمات الأخيرة من المدير الفنى للاعبين عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

كان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.

وقام كريم العراقى بالدخول على جروب الواتس الذى يجمعه باللاعبين معتذرا عن الحديث الذى دار معه فى وسائل الإعلام، مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام لناديه المصرى الذى صنع اسمه فى عالم الساحرة المستديرة.

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عقوبات صارمة على كريم العراقى



ورغم الاعتذار الذى تقدم به كريم العراقى لزملائه بالفريق عن سوء التفاهم الذى حدث بينهم، وقع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى عقوبات مغلظة على اللاعب، مؤكدا له أنها المرة الأخيرة التى سيتم معاقبته فيها ماليا، وفى حالة حديثه مجددا فسيتم ابتعاده عن المشاركة ولن يشارك مع أى نادى وسيتم تجميده.

طارق العشرى يرفض حديث العراقى



رفض طارق العشرى المدير الفنى للمصرى حديث كريم العراقى جملة وتفصيلا قائلا "احنا ما بنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث فى الإعلام دون إذن مسبق"، مضيفاً "ليست عملية فوضوية، كما أننى أحب الانتماء، ولن يتواجد معى غير اللاعب الذى يحب النادى ومستعد للتضحية والقتال لأجله".

وأضاف العشرى : "ليس هناك عروض رسمية للعراقى من الأهلى أو الزمالك، كلها عمليات جس نبض"، متابعاً "تمنيت ألا يخرج كريم العراقى للحديث فى الإعلام، خصوصا أنه لاعب صغير، لم يلعب فى المصرى سوى عامين، ويتبقى له عامين فى عقده".