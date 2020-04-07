شكرا لقرائتكم الإسبانى ديفيد سيلفا يدخل دائرة ميلان الإيطالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادى ميلان تواصل مع وكيل الإسبانى ديفيد سيلفا نجم وسط مانشستر سيتى الإنجليزى، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كورييرى ديلو سبورت" الإيطالية، أن ميلان يفكر فى المستقبل رغم توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث يسعى الروسونيرى التعاقد مع سيلفا فى الميركاتو الصيفى من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم الجديد.

أضافت الصحيفة أن الروسونيرى تواصل مع وكيل اللاعب الإسبانى من أجل التعاقد معه مجانا فى صفقة انتقال حر، حيث ينتهى عقده مع مانشستر سيتى فى الصيف المقبل، كما أشارت إلى أنه يرى مسئولى ميلان أن ديفيد سيلفا يملك خبرة كبيرة يمكنها تحقيق الإضافة للاعبين الشباب فى صفوف الروسونيرى من أجل إعادة الفريق إلى عصره الذهبى.

وأوضحت الصحيفة أن ميلان ليس وحده الذى يسعى لضم سيلفا، حيث ارتبط اسم الإسبانى بالانتقال إلى فريق إنتر ميامى الأمريكى، المملوك للنجم الإنجليزى ديفيد بيكهام.

Advertisements

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن فيروس كورونا ضرب خطط نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، لتكريم ديفيد سيلفا، حيث كان من المقرر أن يتم توديعه فى المباراة الأخيرة للسيتى أمام نوريتش سيتى الشهر المقبل وذلك بعد تمديد توقف النشاط بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "COVID 19".

ويعد سيلفا من أبرز اللاعبين الذين مروا على مانشستر سيتى، وأعلن اللاعب الإسبانى فى سبتمبر الماضى، أنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن ديفيد سيلفا انضم إلى مانشستر سيتى عام 2010، وتوج مع الفريق بـ11 لقبًا من بينهم 4 ألقاب فى الدورى الإنجليزى، وينتهى عقده داخل ملعب "الاتحاد" فى يونيو 2020.