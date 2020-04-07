برشلونة يستخدم راكيتيتش لجلب مدافع إشبيلية المتألق “دييجو كارلوس” خلال الميركاتو الصيفي القادم، والذي سوف يشهد صفقات عديدة للبلاوجرانا.

ويدرس برشلونة منذ مُدة ضم مدافع إشبيلية “دييجو كارلوس” في صفقة ستعيد إيفان راكيتيتش إلى النادي الأندلسي، حيث سيكون جزء من التبادل “المزعم” من قبل إدارة برشلونة.

وينتهي عقد برشلونة مع اللاعب الكرواتي الدولي في كامب نو في صيف عام 2021، ويُقال أن راكيتيتش يُفضل العودة إلى النادي الأندلسي، الذي قاده إلى لقب الدوري الأوروبي في عام 2014.

وتتحدث صحيفة “آس” أن إشبيلية ليس في وضع مالي مناسب، لتقديم نقود مباشرة للاعب خط الوسط، فقد يكونون على استعداد لإشراك أحد المدافعين في العملية، مع الاكتفاء بدفع راتب اللاعب المطلوب بشدة في ميلان البالغ 8 ملايين يورو.

Advertisements

وانتقل دييغو كارلوس إلى كرة القدم الأوروبية من البرازيل في عام 2014، ومثل النادي البرتغالي إستوريل جنبًا إلى جنب مع اللعب في فريق بورتو البرتغالي ، قبل الانتقال إلى فرنسا في عام 2016، حيث تألق بثلاث مواسم بقبميص فريق نايج من الدرجة الأولى.

ووقع إشبيلية مع قلب الدفاع من نانت في صفقة بقيمة 15 مليون يورو الصيف الماضي، وشارك في 31 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي.

يذكر أن برشلونة هو الآخر يمر بأزمة مالية، حيث خسر 100 مليون يورو نتيجة تفشي فيروس “كورونا“، لذلك سوف تكون الصفقات التبادلية حل “مناسب” له في صفقات الصيف.