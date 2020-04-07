شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدرس التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2030.. و«أبوريدة»: أفكر فى الترشح لرئاسة «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصرى اليوم»، أن الحكومة المصرية ستبدأ الاستعداد خلال الفترة المقبلة لاستضافة كأس العالم 2030 من خلال تجهيز الملاعب والطرق والكبارى، وزيادة البنية التحتية. وكان إنفانتينو، رئيس فيفا، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى «كاف»، أعلنا من قبل أن مصر قادرة بإمكانياتها التى ظهرت فى تنظيم بطولة أمم إفريقيا، على استضافة كأس العالم 2030.

من جانبه، قال هانى أبوريدة، فى تصريحاته لـ«المصرى اليوم»: «أدرس الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقى فهو شرف كبير ولكنه سابق لأوانه، هناك رئيس حالى لكاف ويجب احترامه ولايزال هناك عام كامل على إجراء الانتخابات».

وعن استضافة مصر لكأس العالم 2030 قال: «هناك تنسيق من أجل استضافة كأس العالم فى مصر، نستطيع تصحيح أخطاء الماضى بالتأكيد». وأضاف: «العمل سيكون من أجل مونديال 2030، وكافة الأمور الخاصة به سيتم مناقشتها فى الفترة من 2022 إلى 2024». كما أكد هانى أبوريدة، أنه يفكر فى الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة خلال الانتخابات المقبلة للجبلاية والتى ستقام بعد عدة أشهر. وأشار أبوريدة إلى أن عدم تواجده فى منصب رئيس اتحاد الكرة المصرى يصعب من مهمته فى الاتحادين الإفريقى والدولى. وقال أبوريدة: «لا تعارض بين رئاسة الاتحاد المصرى وكاف، ولكن كل أعضاء المجلس التنفيذى فى فيفا وإفريقيا هم رؤساء اتحادات ولذلك سيكون الأمر صعبا للغاية أن لا أكون رئيسًا للاتحاد المصرى». وأكمل: «لذلك أفكر فى الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصرى، فعدم وجودى كرئيس له يصعب موقفى فى اللجنة التنفيذية لفيفا وكاف». وأضاف: «يجب أن يكون هناك تغير فى قائمتى إذا خضت انتخابات اتحاد الكرة، يجب أن يتواجد بها وجوه جديدة بالتأكيد، واتحاد الكرة بحاجة لوجوه جديدة.