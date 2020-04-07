شكرا لقرائتكم خبر عن "الجرى نص الجدعنة".. تريزيجيه وطارق حامد وكهربا يرفعون شعار "أتقدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت وسائل اللاعبين لإجراء بعض التدريبات التأهيلية فى ظل حالة التوقف السلبية التى يعيشها الوسط الرياضى بعد تعليق النشاط الرياضى والدوريات فى أغلب الدوريات المصرية والعربية والعالمية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث علقت الأندية المصرية تدريباتها وفقًا للمستجدات الجديدة لتجنب التجمعات والاختلاط.

يستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية، أبرز وسائل اللاعبين لأداء تدريباتهم البدنية للحفاظ على مستواهم

- طارق حامد يجرى 8 كيلو مترات للحفاظ على لياقته البدنية

البداية كانت من طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، الذى خاض مرانًا بالجرى لمسافة 8 كيلو مترات، وذلك من أجل المحافظة على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى، لذا يحرص طارق حامد على خوض برنامج بدنى قوى للمحافظة على معدلات اللياقة البدنية الخاصة به.

ويتنوع البرنامج البدنى لطارق حامد بين خوض بعض التدريبات فى المنزل من خلال بعض الأجهزة الرياضية الخاصة إلى جانب تدريبات الجرى لمواصلة حفاظه على لياقته البدنية، ويعد اللاعب من الركائز الأساسية فى الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى.

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- كهربا يجرى على السلالم للحفاظ على لياقته البدنية

فيما حرص محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، على تأدية تدريباته الصباحية بالجرى على كورنيش النيل، فى ظل تجميد النشاط الرياضى، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وهو يجرى على كورنيش النيل، ثم قام بأداء بعض التدريبات على سلالم الكورنيش، تبعها تدريبات بدنية فى منزله، للحفاظ على لياقته البدنية.

- تريزيجيه يجرى فى شوارع المملكة المتحدة للحفاظ على لياقته

وعلى مستوى اللاعبين المحترفين خارجيًا، يقوم محمود حسن تريزيجية، صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر، بأداء تدريباته الصباحية والانفرادية فى شوارع المملكة المتحدة، فى ظل توقف الدورى الإنجليزى بسبب تفشى وباء كورونا العالمى.



تريزيجية

ونشر تريزيجية صورًا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال أدائه تمرينات الجرى للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط.