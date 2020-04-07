باسم مرسي: أعشق مواجهة الأهلي

أكد باسم مرسي نجم الزمالك السابق ومهاجم الإنتاج الحربي الحالي أنه يعشق مواجهة الأهلي والمواجهات الكبرى بشكل عام خاصة عندما كان لاعبا في الزمالك.

وقال باسم مرسي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "كنت بعشق ماتشات الأهلي، وقبل مواجهة الأهلي كنت بقول للاعيبة احنا نازلين حرب مش ماتش، طبعا لاعيبة الأهلي اخواتنا، ومكانش قصدي أضرب سعد سمير وسعد عارف كدة الفكرة بس إني مش بشوف أمامي غير المكسب فقط".

وأضاف: "كنت بزعل لما بشوف حد بيفخم في الأهلي ومش مدي الزمالك

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حقه، كنت بشوف إننا أفضل وأقوى، وحتى مع الإنتاج الحربي بحب مواجهة الأهلي والمواجهات الكبرى التي أتألق فيها". وتابع: "في آخر أيامي في الزمالك كنت حاسس إني معمول لي عمل، كان في حجات كتير مش مظبوطة وأي مدرب كان يمشي كان يقولي انت أكتر لاعب الناس حذرتني منه ولكن أكتر لاعب تألقت معايا ومنهم نيبوشا، وفيريرا وباتشيكو".

وتطرق للحديث عن وفاة والده قائلا: "سبت عزاء والدي

عشان مصر مش عشان كوبر، وكسبت من ورا كلمة وتصريح مش متابع وعملت إعلان وخدت فيه فلوس، لذلك مش ندمان عليها لأني اتظلمت فيها، مع إني كنت قاصدها".

وتابع: "لو خرج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا مش هشجع الأهلي، وبقول الصراحة عشان مبقاش منافق، ومكنتش بتمنى أن يفاوضني الأهلي في يوم من الأيام وفي حالة إلغاء الدوري يجب إلغاء الموسم وليس إعطاء الدوري للأهلي".

واختتم: :"الزمالك أخطأ في الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة في الدوري، والزمالك لم يحصل على الدوري منذ 2015 بسبب إن اللاعيبة اللي كانت بتيجي مكانتش على مستوى نادي الزمالك لاعيبة محترمة ولكن ليس لديها شخصية اللعب في الزمالك"

