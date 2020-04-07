شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد : تامر عبد الحميد أنضم للزمالك فوق البيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة أن تامر عبد الحميد احد أساطير الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك انضم للقلعة البيضاء بنظام فوق البيعة.

أضاف عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنا كمجلس إدارة للزمالك اتفقنا مع إبراهيم مجاهد رئيس المنصورة على إتمام صفقة وليد صلاح عبد اللطيف مقابل مليون جنيه وقتها".

تابع وقتها فوجئت أن عادل يحيي وأحمد شاكر عرضوا عليا تامر عبد الحميد وقالوا أنه سيكون إضافة قوية للفريق ووقتها تابعت اللاعب في مباراة أقيمت عصر يوم الجمعة ونقلت الأمر لمجلس الأبيض الذي رحب بانضمام اللاعب.

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وواصل مجاهد أننا حاولنا الحصول على اللاعب فوق البيعة الخاصة بوليد عبد اللطيف وكان العرض ان ندفع في مهاجم المنصورة مليون جنيه ونحصل على خدمات تامر عبد الحميد بعدها رفعنا الأمر الى 100 ألف وزاد للضعف بعد ضغط رئيس المنصورة.

وأشار عزمي مجاهد ان تاريخ الكرة المصرية لن ينسى أن ذلك اللاعب الذي لم يكن من ضمن أولوياتنا في التعاقد وجاء ضمن صفقة في الأساس خاصة بوليد صلاح عبد اللطيف الا أنه استطاع أن يكون أسطورة من أساطير وسط الملعب في الكرة المصرية والافريقية خاصة وانه واصل مسيرته الكروية لسنوات طويلة وكان سببا في انتصارات القلعة البيضاء وقتها.