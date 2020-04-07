شكرا لقرائتكم 3 ملفات على طاولة ادارة الزمالك لحسمها خلال حظر الوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن نادى الزمالك يشغل تفكير مسئوليه 3 ملفات هامة فى حظر الوقاية من فيروس كورونا بعدما إستجد غرامة شيكابالا التى فرضها الإتحاد الدولى على النادى الأبيض الذى يسعى إلى إنهاء كامة الأمور للإلتفات إلى ملف تجديد النجوم و بحث المراكز التى تحتاج إلى تدعيم فى الميركاتو الصيفى المقبل .

و يرصد الخليج 365 الملفات التى تشغل الزملك فى الوقت الحالى بالتقرير التالى :

الطعن على غرامة شيكابالا

يبدو أن ملف الغرمة التى تم توقيعها من قبل الإتحاد الدولى على الزمالك بسبب شيكابالا من أبرز الملفات العالقة فى القلعة البيضاء ، حيث استقر مجلس إدارة الزمالك، على تقديم طعن على الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادي الأبيض ماليا فى القضية التى تقدم بها سبورتينج لشبونة البرتغالى ضد الزمالك والتى تخص عودة شيكابالا قائد الفريق الأبيض من النادى البرتغالى إلى قلعة ميت عقبة.

ومن المقرر أن يتقدم مجلس الزمالك بالطعن للمحكمة الرياضية ضد حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الحكم الصادر، على أن يتم تقديم الطعن خلال الفترة الحالية عند وصول الحيثيات الخاصة بالحكم ،و أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، أن النادى الأبيض لم يصله حتى الآن أى خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن تغريم النادى الأبيض فى قضية محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الحالى.

ووقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غرامة على الزمالك فى إعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق من سبورتينج لشبونة البرتغالى، يزيد حجمها عن مليون يورو بعد الإقرار بأحقية النادى البرتغالى على 510 ألاف يورو قيمة بدائل الانتقال إلى جانب وجود بند فى العقد بين الناديين بحصول النادى البرتغالى على 400 ألف يورو حال عدم الالتزام بسداد بدل انتقال اللاعب فى موعده، إلى جانب 10% فوائد سنوية حال عدم سداد ذلك البدل، لذا تزيد الغرامة عن مليون يورو، وذلك بحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

الإستعانة بشهود فى شكوى كهربا

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كما قرر مسؤولو الزمالك الاستعانة بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، بمنحه مُهلة لمدة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد منح محمود كهربا مُهلة حتى الثانى من أبريل للرد على شكوى الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب مُهلة للرد على الشكوى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

إنهاء ملف مستحقات اللاعبين

بينما أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لـ"اليوم السابع"، أن الزمالك في الوقت الحالي ليس لديه أزمة مالية وهناك انتعاشة في مختلف الجوانب، مشدداً أن اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم تباعاً على مدار الأيام الجارية مع تطبيق الخصم الذى أعلنه من تلك المستحقات لإرسالها إلى بيت الخير وذلك بخطاب رسمى من القلعة البيضاء وذلك لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا، حيث أوضح أن رفضه المزايدة فى التبرعات وراء قراره بأن يكون التبرع جماعى من جانب لاعبى الفريق الأبيض وأن يكون من خلال ناديهم وبصورة رسمية.