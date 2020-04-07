شكرا لقرائتكم باسم مرسي: أنا مظلوم من الاعلام ورديت اعتباري أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي أنه حزين لتجاهل الإعلام للمستويات المتميزة التي يقدمها مع ناديه خلال الفترة الحالية.

أضاف باسم مرسي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أنه يتألق بشدة مع فريقه حاليا عكس مواسم سابقة لم يكن مستواه بالمأمول وكان هناك اهتماماً لكونه لاعب بالزمالك.

أوضح باسم مرسي أنه لو عاد به الزمن لن يدخل في أزمة مع جماهير الأهلي وتحديداً الصورة المنشورة "قرن الفلفل" موضحاً أنه

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وأكد باسم مرسي، ان سبب ابتعاده منذ فترة وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر، مؤكدا أنه طوال عام ونصف مر بالعديد من المواقف الصعبة كانت لها تأثير كبير على مسيرته.

وقال مرسي: " طوال عام ونصف لم أكن اشارك بشكل مستمر فالبداية كانت خطأ حين قررت الاحتراف في اليونان وبعد العودة لم احصل على فرصة مع سموحة".

وأضاف:" مرتضى منصور لم يكن يرغب في رحيلي في المرة الأولى حين قررت الاحتراف في لاريسا اليوناني وفي تجربة سموحة أيضا، واوضح، أن أحد مدربي سموحة حين انتقل للفريق ابلغه أنه لن يكون له دور معه وسيكون المهاجم رقم 3 للفريق وبعدها المدرب رحل عن سموحة وتم التعاقد مع حسام حسن.

وأكد أن أحد المسؤولين في سموحة تحدث معه لمعرفة رايه في حسام حسن قبل التوقيع معه، لافتا أنه وقتها أبلغ المسؤول بأن حسام حسن مدرب رائع وعدد مزاياه وأن أزمته مع حسام حسن في سموحة كانت احد الأسباب في رحيلي عن الفريق، وجلست في المنزل بعدها قبل الانتقال للإنتاج الحربي، ورديت اعتباري حين لعبت أمام سموحة في الدوري وسجلت في شباكهم".