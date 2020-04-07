الخطيب يتمكن من الإبقاء على فايلر في الأهلي بعد الاجتماع "الحاسم"

الخطيب يتمكن من الإبقاء على فايلر بعد الاجتماع “الحاسم” الذي دار بينهما، اليوم، وعرف موافقة السويسري على تمديد عقده مع النادي الأهلي.

وأبدى المدرب الحالي للمارد الأحمر ترحيبه بالتوقيع على عقد جديد، يربطه بزعيم الكرة المصرية والأفريقية حتى صيف 2022، وهو طلب الإدارة الأهلاوية وجماهير الفريق في الآونة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدرب السويسري لمدة عام ونصف في البداية، وبعد التيقن من قدراته الفنية، وتمكن فايلر من إثبات إمكانياته، عرض عليه العقد الجديد، من قبل الرئيس والرمز “محمود الخطيب“.

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واستطاع بيبو الحصول على موافقة “رينيه فايلر” على التجديد مع النادي الأهلي المصري، وسط سعادة وترحيب الأخير، الذي سبق وصرح أنه لم يشعر حين جاء إلى الأهلي أنه غادر الأندية الأوروبية، مشيدًا بمجلس الإدارة الحالي والطريقة التي يُدير بها أمور النادي.

وكنا قد سبق ونشرنا إبلاغ رينيه فايلر لإدارة الأهلي بموافقته على العقد الجديد، وبالفعل جاءت الجلسة “الحاسمة” لتؤكد بقاء السويسري لمدة موسمين قادمين، وبهذا يكون الخطيب قد تمكن من الإبقاء على فايلر بالأهلي.

وضمن الأهلي التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في أول مواسمه تحت قيادة رينيه فايلر، حيث يتصدر المسابقة بفارق مُريح من النقاط عن أقرب منافسيه “المقاولون العرب” ولا تزال لديه مباريات أقل من المقاولون.