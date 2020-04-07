شكرا لقرائتكم أبو رجيلة: مرنت احسن لعيبة في مصر وكان معايا 3 مدربين جوه الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق أنه يحترم نفسه ويجلس في المنزل خوفا من كورونا قبل قدوم الخطر إلى مصر باسبوع، متابعا: "خدت خطوة لقدام قبل ما تيجي كورونا وعملت اوفسايد".
قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "مرنت احسن لعيبة كورة في مصر وانا مش هلاقي زيهم حسن شحاتة وفاروق جعفر وحمادة امام وابراهيم يوسف وهما اللي نجحوني ، وكنت بشتغل ومعايا 3 مدربين ابراهيم يوسف في الدفاع وحسن شحاتة في نص الملعب وفاروق جعفر لما اعوز اغير طريقة اللعب اندهله وهو يقول للعيبة كأنه مساعد المدرب".
أوضح: "اشتغلت مع افضل مدربين في العالم زي ايفان وغيرهم من المدربين وكانوا بيدوني التحضير مع اللاعبين ، متابعا: "روحت بيت فاروق جعفر وقابلت امه وكلت معاه وهو جه بيتي وقعد مع مراتي وعيالي وكنا اسرة واحدة".
استعاد ذكرياته مع التدريب: "بطولة افريقيا 1984 من افضل البطولات في مسيرته ، وشفنا فيها العذاب وسافرنا دول كتير وتعادلنا مع جيت تيزي الجزائري بنتيجة 3/1 خارج الارض ولكن كسبنا 3/0 على ارضنا ، وكذلك مباراة الاهلي كنت محتاج اكسب او اتعادل، وكنت اتقدم على الأهلي وهما يتعادلوا وتعادلنا في المباراة وخدت الدوري وايضا كاس مصر مع الاسماعيلي عام 1978.
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