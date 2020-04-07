شكرا لقرائتكم خبر عن «قعدة البيت» تغير وجه الرياضة وتفرض عادات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض انتشار فيروس كورونا المستجد، اهتمامات جديدة على اللاعبين والرياضيين، حيث إن الجلوس في البيت غيّر يومياتهم، مع تبدل طرق التدريب واستبدال عاداتهم السابقة بعادات مستحدثة فرضتها الظروف الحالية. «الخليج الرياضي» سأل اللاعبين والرياضيين عن كيفية قضاء يومياتهم، وعن رؤيتهم للموسم المتوقف، حيث كان هناك إجماع على أن صحة المجتمع تأتي أولاً، ومن ثم تأتي كرة القدم، كما كانت لهم مواقف أخرى حسب التالي:
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