شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الدوري المصري "مشتتين" بسبب كورونا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار وباء كورونا العالمي، حالة من التشتت بين أجانب الايجيبشن ليج بعد توقف النشاط الرياضي، كإجراء احترازي منعًا لتفشي الوباء، وغموض مصير المسابقة المحلية التي تنتظر المجهول بعد منتصف أبريل المقبل، بين تكهنات بالاستئناف وأخرى بالإلغاء.

بعض الأجانب اتخذ قرار الرحيل سريعًا فور توقف النشاط وحصلوا على موافقة أنديتهم، والبعض الآخر اضطر إلى الانتظار بسبب عدم موافقة ناديه، فيما فضلت مجموعة أخرى البقاء في مصر على كل حال فوضع البلاد أفضل من غيرها في الوقت الراهن في ظل تمكن الحكومة المصرية من محاصرة الفيروس والتعامل معه بحسم.

علي معلول

رغم حصوله على موافقة الإدارة الحمراء بالسفر إلى تونس، استقر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي على البقاء في مصر وعدم الرحيل إلى تونس، بعدما علم أنه سيضطر إلى البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا فور وصوله إلى بلده بسبب كورونا، وليس هذا فقط ففي حالة عودة الدوري المصري في أي وقت، ومع عودته إلى القاهر سيخضع للحجر الصحي مرة أخرى قبل الانضمام للأهلي وهو ما يعني أن اللاعب سيقضي أكثر من شهر في الحجر الصحي، ولذلك فضل معلول البقاء في مصر.



أما أجانب القلعة الحمراء، فجميعهم بقي في مصر ولم يفكر أحد منهم في السفر خلال الفترة الحالية، ربما لعدم موافقة الإدارة تحسباً لعودة الدوري في أي وقت، أو لتفضيلهم البقاء في مصر التي تعد أفضل من غيرها في التعامل مع الوباء العالمي.

أجانب الزمالك يطيرون إلى بلادهم

على بعد خطوات وفي قلعة ميت عقبة، رحل أجانب الفريق الأبيض إلى بلادهم قبل توقف حركة الطيران ومن بينهم المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور منذ اليوم الأول بغلق مقر القلعة البيضاء حرصاً على سلامة الأعضاء، فيما تبقى كابونجو كاسونجو فقط منتظرًا تقرير مصيره في النادي بعد وجود أنباء تشير إلى إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي.

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محترفو الإسماعيلي

وفي النادي الاسماعيلي، غادر الثلاثى الناميبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا والأوغندى باتريك كادو لاعبو الإسماعيلى القاهرة متوجهين لبلادهم لقضاء الإجازة هناك قبل قرار تعليق رحلات الطيران، كما طار التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش إلى بلاده، فيما كشف مصدر مقرب من العراقى همام طارق لاعب الإسماعيلى أسباب بقائه فى الإسماعيلية وعدم مغادرة القاهرة قبل قرار تعليق رحلات الطيران خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل، حيث أكد أن همام طارق اعتاد السفر لدبى لقضاء إجازته هناك وفي ظل قرار دولة الإمارات بتعليق رحلات الطيران لم يجد اللاعب مفرا من البقاء في فندق الإسماعيلى، لاسيما أن أسرته الصغيرة كانت بمحض الصدفة تزوره بالقاهرة ورفض مغادرتهم خارج البلاد.

محترفو المقاولون

وفي قلعة الجبل الأخضر فضل رباعي المقاولون العرب، معروف يوسف، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، نجوكو، وفاروقا نور الدين البقاء في مصر ونظراً لقربهم من مقر النادي يذهب بعضهم للتدريب بالنادي عدة ساعات للحفاظ على لياقته، فيما فضل سيف الدين الجزيري السفر إلى تونس للإطمئنان على أهله وأسرته.