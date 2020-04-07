عدلي القيعي عن تخفيض الرواتب: "اللي مش هيجي بالمبادرات هيجي بالقرارات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادى الأهلى، عن تمنيه عدم إلغاء بطولة الدوري نظرًا للخسائر المالية الكبيرة التي ستتعرض لها الأندية.
وأكد القيعي، أنه يؤيد مبادرة هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، إلى إنشاء صندوق لدعم الرياضيين، في أوقات الأزمات والكوارث التي تواجههم، والتي تتعاظم آثارها السلبية على كل المستويات الصحية والنفسية والإقتصادية، مثل ما يواجهه العالم بأجمعه هذه الأيام من خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف مستشار لجنة التعاقدات في النادى الأهلي، أن إلغاء الدوري أمر معقد للغاية، مشيرًا إلي أنه هناك بعض الأندية تنادي بإلغاء المسابقة لأسباب شخصية.
واتخذ مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قراراً بإغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.
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