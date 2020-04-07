شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كهربا عبر إنستجرام: وشك دواسة أدوس تكركر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلى تدريبات اللياقة البدنية خلال تواجده فى المنزل وفقًا للبرنامج الذى أرسله الجهاز الفنى للفريق الأحمر.

وقام كهربا عبر صفحته الرسمية بإنستجرام بنشر فيديوهات خلال خوض بعض التدريبات البدنية معلقًا عليها بأحد الأغانى قائلاً "وشك دواسة ادوس تكركر" .

من ناحية أخري أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يري أن الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث إنه راضٍ عن مستوى معظم اللاعبين ويرى أنهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب، وشدد المدرب السويسري على أنه يتابع كل لاعب عبر فترة طويلة تصل لموسم كامل وليس لمباراة أو اثتين.

وأوضح فايلر أن كهربا عليه استغلال فترة توقف الدوري الحالية من أجل أستعادة لياقته البدنية ليكون جاهزًا للمشاركة حال عودة الدوري وانتهاء إيقافه.

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