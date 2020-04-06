رئيس يويفا يساند ليفربول في أزمة التتويج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

أدلى ألسكندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برأيه في الجدل الدائر حول أحقية نادي ليفربول في التتويج بلقب البريميرليج، في حال إلغاء الموسم؛ بسبب تفشي وباء كورونا. وكان ليفربول على أعتاب استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 سنة، حيث اعتلى الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي. وقال سيفرين، خلال تصريحاته لصحيفة "Ekipa" السلوفينية: "لا يمكن أن ينتهي الموسم دون أن يحقق ليفربول اللقب، فإذا تم استكمال المباريات، فمن المؤكد أنهم سيتوجون باللقب، رغم أنه نظريًا حتى الآن لم يحسموه بعد". وأضاف: "في حالة عدم إمكانية لعب المباريات مرة أخرى، سنحتاج لإيجاد حل". وتابع: "مرة أخرى، لا أرى أي سيناريو يجعل ليفربول لا يفوز باللقب، وأدرك أن المشجعين قد يُصابون بخيبة أمل إذا أقيمت المباريات دون جماهير، لكنني أعتقد أنه بطريقة أو بأخرى سيفوز ليفربول بالبريميرليج". وحول إمكانية لعب المباريات في الصيف، أوضح: "أنا متفائل، وبالتأكيد لا يوجد ما يمكنني ضمانه أو الوعد به، وكل شيء يتوقف على الوضع في كل بلد". واختتم: "كل شيء يتوقف على مدى الأمان الذي ستكون عليه الأمور، للعب كرة القدم مرة أخرى، وألا يتعرض أي شخص للخطر".

