شكرا لقرائتكم أحمد المحمدي: سأختم حياتي في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد المحمدي مدافع فريق أستون فيلا الإنجليزي أنه قرر ان يختم حياته الكروية في الدوري الإنجليزي نافياً أن يكون من بين خططه العودة للدوري المصري الممتاز.

أضاف أحمد المحمدي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2 الرياضية انه يعتذر للجماهير المصرية بعد اخفاق ببطولة الأمم الأفريقية الماضية والخروج المبكر أمام جنوب أفريقيا.

أوضح المحمدي أنه كان يتمني المشاركة في أولمبياد لندن الا أنه سيمنح الفرصة للاعبين الصغار في السن لكي يشاركون بالرغم من انه حلم مشروع لكل لاعب وأنا من بينهم.