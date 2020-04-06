شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه ينسق مع وزارة الرياضة تعويض المدربين غير المؤمن عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أنه تم التواصل مع مسئولى الوزارة ، لايجاد حلول لتعويض المدربين الغير مؤمن عليهم ،فقامت الوزارة بدور هام وهو التواصل مع القوى العاملة ، و التنسيق مع مراكز الشباب لجمع بيانات المدربين ممن ليس لهم رقم تأمينى ، ومحسوبون فى عداد العمالة الغير منتظمة لبحث طرق تعويضهم فى توقف النشاط .

واضاف الدهراوى ان الاتحاد نشر على موقعه بالتواصل الاجتماعى رابط تسحيل البيانات بوزارة القوى العاملة ، لتسهيل عملية تسجيل البيانات على المدربين .

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كان اتحاد الكاراتيه قد خاطب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على صرف مبلغ ألف جنيه من خزينة الاتحاد كسلفة للمدرب غير المؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية والمسدد لاشتراك الاتحاد لموسم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ يتم تسديدها عقب عودة النشاط الرياضى وذلك من قيمة من دخله بالاختبارات، مع تكليف أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بسرعة اتخاذ إجراءات تفعيل الصندوق مع البنك وهيئة الرقابة على التأمين ، الا ان الوزارة قامت بالتنسيق بين الاتحاد ووزارة القوى العالمة ، و مراكز الشباب للمساهمة فى مساعدة المدربين الغير مؤمن عليهم .

كان الاتحاد أعلن أنه ليس لديه لاعبون ينتمون الى اللعبة عالقون بالخارج ويحتاجون إلى العودة لمصر ، وليس لديه مشكلة أو أزمة فى هذا الشأن ليخاطب اللجنة الأولمبية حتى تتخذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة اللجنة حتى يتم اتباع الإجراءات وجمع بيانات اللاعبين.