شركات أجنبية تتنافس على رعاية اتحاد جدة

تعقد إدارة الاستثمار بنادي اتحاد جدة السعودي اجتماعًا عبر تقنية التواصل عن بعد، مع مسئولي شركات أجنبية عدة راغبة في الحصول على حق رعاية الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ذكرت صحيفة

يشهد النشاط الرياضي في السعودية توقفاً تاماً بسبب تداعيات خلال المرحلة المقبلة.ذكرت صحيفة الرياضية السعودية ، أن هناك شركتين أجنبيتين وشركتين من السعودية، لديها الرغبة في الحصول على حق الرعاية، وتفاضل الإدارة بين العروض.يشهد النشاط الرياضي في السعودية توقفاً تاماً بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ، الأمر الذي ألقى بظلاله الاقتصادية على عدد من الأندية التي تعاني من نقص في الموارد المالية.

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