شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُجدد رغبته في عدم ضم حارس مرمى للأهلي بعد رحيل شريف إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رغبته في عدم ضم حارس مرمى للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة رغم رحيل شريف إكرامى حارس مرمى الفريق لعدم تجديد عقده مع النادى ، وشهدت الفترة الماضية تناثر أنباء حول رغبة الأهلى فى ضم حارس مرمى جديد خلال ميركاتو الصيف لتعويض شريف إكرامى ، ورغم تداول هذه الأنباء وترشيح محمود جاد حارس مرمى إنبى للدفاع عن عرين الأهلى ، إلا أن فايلر أعلن أنه لا يحتاج لضم حارس مرمى جديد فى الصيف المقبل حيث يرغب فايلر في الأكتفاء بثلاثي حراس الفريق الحاليين ، "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير" بعد رحيل شريف إكرامى.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، جلسة مع السويسرى رينيه فايلر لبحث عدة ملفات كروية هامة من بينها تدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل شريف إكرامى لكن المدير الفني يرغب في الإكتفاء بالثلاثي الشناوي ولطفي وشوبير.

من ناحية أخرى، أكد السويسرى رينيه فايلر أنه لا يفكر فى العودة إلى سويسرا حاليا خوفا من فيروس كورونا الخطير الذى يهدد العديد من الدول الأوروبية، وقال المدير الفنى للأهلى لصحيفة " tagblatt " السويسرية، "لحسن الحظ أنا بخير ولدى مسؤولية هنا فى مصر، خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب، سأستمر فى العمل هنا مع الأهلى من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتى الشخصية لقد قرأت أيضًا الكثير وألعب الرياضة فى غرفة اللياقة البدنية فى الفندق، ولديه الكثير من الوقت للتفكير.