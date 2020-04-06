أمير خان: الـ 5G مسؤول عن تفشي كورونا!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365": دافع أمير خان، الملاكم الإنجليزي – الباكستاني الأصل، عن الصين معتبرًا أن أي كلام يتهمها بنشر فيروس كورونا في العالم لا أساس له من له من الصحة ويندرج في خانة الشائعات.

خان البالغ 33 عامًا كتب على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به قائلًا: "لا أعتقد أن الفيروس جاء من الصين، فهذه ليست حقيقة، بل أكذوبة، حيث يقولون إن الناس أكلوا الخفافيش والثعابين، واختلطت السموم ... ما هذا الهراء اللعين؟، هل تصدقون ذلك؟".

أضاف خان في تغريداته: "أنا لاأفعل، ففيروس كورونا هو، وربما تعبتم من كل هذا مثلي تمامًا، ألا تعتقدون أن ما يجري مرتبط بشكل ما بأبراج الـ 5G الجديدة؟، وأعتقد أنه تم اختراع فيروس كورونا من قبل أناس، وقاموا بنشره بشكل خاص تزامنًا مع اختبارات أعمدة الـ 5G الجديدة".

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في سياق تطرقه إلى شبكة الجيل الجديد للاتصالات (5G)، يرى خان أن "هذا أمر ضروري للسيطرة على السكان للتخلص من العديد منا، خاصة عندما يقولون إن ما يحصل يؤذي كبار السن تحديدًا".

هنا تجدر الإشارة إلى أن نظرية مسؤولية شبكة الجيل الجديد للاتصالات عن فيروس كورونا منتشرة في بريطانيا اليوم، حيث يقوم الناس بحرق الأبراج المخصصة لنشر الإشارة بسبب شكوك حول هذا الأمر.



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