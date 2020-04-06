شكرا لقرائتكم الأهلي يتقدم بشكوى لـ"فيفا" ضد النجم الساحلي للمماطلة في سداد غرامة كوليبالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نظيره النجم الساحلي التونسي بسبب مُماطلة الأخير في تسديد الدُفعة الأولى من غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي الذي هرب من الأهلي في مايو 2007 واستقر به المطاف في النجم الساحلي من عدة أشهر، وحصل الأهلي على حكم من الفيفا بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار بسبب الهروب من القلعة الحمراء ووافق النجم الساحلي فيما بعد بشكل رسمي ومن خلال عقد ثلاثي على تسديد هذه الغرامة للأهلي على عدة أقساط بحيث تكون قيمة الدُفعة الأولى 200 ألف دولار ، فيما يتم تسديد مبلغ مليون و200 ألف دولار المُتبقي على 3 دُفعات.

وعلم "الخليج 365" أن الأهلي خاطب النجم الساحلي أكثر من مرة لدفع المستحقات المالية لكن النادي التونسي لم يلتزم ولم يُسدد الدفعة الأولى التي كان مُقرراً تسديدها في نوفمبر الماضي وفشلت كل المحاولات الودية وتأخر النجم عن الالتزام بحقوق الأهلي المالية عدة أشهر بشكل أثار الغضب في القلعة الحمراء.

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وقال مصدر في القلعة الحمراء لـ،"الخليج 365" : قررنا اللجوء للفيفا بعدما فشلت كل الحلول الودية فقد كنا حريصين على حل الأزمة بشكل ودي بسبب علاقتنا مع النجم الساحلي ولم نكن نتمنّى اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم لكن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب حريص أكثر على حقوق الأهلي ولا يمكن التهاون فيها لذا قررنا إرسال شكوى رسمية للفيفا في غضون أيام قليلة للحصول على حقوقنا.

وتابع المصدر : سنطلب من فيفا الحصول على مبلغ المليون و400 ألف دولار كاملاً وليس على عدة أقساط كما كان الاتفاق مع النجم الساحلي خلال العقد الثلاثي الذي تم توقيعه معه قبل عدة أشهر.