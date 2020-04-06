شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض الاستعانة بتجربة رابطة المحترفين البلجيكية حال الغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة الاستعانة بتجربة رابطة المحترفين البلجيكية حال الغاء الدوري واعتبار متصدر المسابقة هو الفائز باللقب كما حدث مع نادي كلوب بروج في بلجيكا ، واوضح مسئولو الجبلاية أن الدور الأول للدوري المصري لم ينته بعد وبالتالي في حالة إلغاء الدوري سيعتبر كأن لم يكن ولن يتم تتويج الفريق المتصدر باللقب.

يذكر أن النادي الأهلي هو متصدر بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 - 2020.

من ناحية اخري ، أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له ، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم في هذه الأزمة داعين المولى عز وجل أن تنتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ومن بينها كرة القدم عشق الملايين .