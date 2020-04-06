أكد ‏هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم اقتراب مصر من التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030. وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية : "مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٠". واضاف : "الدور سوف يأتي علينا قريبا داخل اجتماعات الاتحاد الدولي ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها .. الدولة المصرية أبهرت العالم ومسئولي الاتحاد الدولي والأفريقي في تنظيم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة" الدولي ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها .. الدولة المصرية أبهرت العالم ومسئولي الاتحاد الدولي والأفريقي في تنظيم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة" . وتابع : "كل شئ كان مبهرا لدرجة المعجزة .. الاستادات وتجهيزها بالسرعة الرهيبة في وقت قليل جدا .. التنظيم الرائع نفسه .. الأمان في كل المدن والملاعب للجماهير من كل الجنسيات.. وحفلة قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات". وقت قليل جدا .. التنظيم الرائع نفسه .. الأمان في كل المدن والملاعب للجماهير من كل الجنسيات.. وحفلة قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات". وأنهي : "البطولة تم تصنيفها أنها أنجح كأس أمم أفريقية في التاريخ .. هذا نجاح للدولة المصرية .. أنا أفخر بجنسيتي المصرية في كل مكان في العالم .. مصر قيمتها كبيرة وعلينا دائما أن نثق في إمكانياتنا وقيادتنا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة يعلن اقتراب مصر من الترشح لاستضافة مونديال 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.