شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: اشتغلت صحفى ومعلق رياضى.. واكتشفت وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى إن المشكلة الرئيسية تكمن في عقلية اللاعب المصري التي لم ترتقى إلى الاحترافية لأنه من الصعب اقناع اللاعب المصرى و75% من اللاعبين يحتاجون من يمشى وراهم "بعصاية"، على حد قوله.

وأكد العشرى فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2، إنه يعمل أحيانا مثل العسكرى ويقوم بالمرور على اللاعبين فى المعسكرات من أجل انضباط اللاعبين.

وأضاف مدرب المصري البورسعيدي، أنه عمل صحيفاً فى فترة سابقة بأحد الجرائد القومية، بالإضافة إلى عمله معلقا رياضيا في إذاعة الشباب والرياضة. وقال العشرى: "أنا أول من اكتشف وليد سليمان فى بني مزار فى عام 2001 كنت أتولى مسئولية المساعد مع حلمى طولان وكان فى 18 سنة وعندما تم تصعيده لم يستمر معنا وفى الأخير توسط للعبه فى الجونة"، مضيفاً "وليد سليمان لديه القدرة على العطاء لأنه محارب ويستحق المكانة التى وصل إليها لأنه غير متذمر ويستمع للتعليمات جيدا". Advertisements وعبر المدير الفنى للمصري عن معاناته الكبيرة مع اللاعبين لضبط وزنهم واللالتزام بكل التعليمات الفنية والبدنية.

علق طارق العشري على تبرعه بنصف راتبه لمواجهة كورونا، قائلا: "وفى ذلك فليتنافس المتنافسون".

وتمنى أن يكون هناك تنافس بين الأندية واللاعبين في الوقوف بجوار الدولة لمواجهة كورونا فى هذه الازمة، مضيفا مبادرتى بخصم نصف راتبى هدفها التنافس فى العامل للتكافل وهى مبادرة شمولية بتخصيص كل شعب مصر وأتمنى أن تكون تبرعات جماعية وتذهب لصندوق تحيا مصر.

وناشد العشري وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولميبة والأندية الكبيرة بضرورة عمل مبادرات وتبرعات، مضيفا أتمنى أن تكون جميع مبادرات الرياضيين جماعية وتكون تحت تصرف الدولة.

وأكد مدرب المصري البورسعيد أن لعبة كرة القدم تشهد تطورا كبيرا فى جميع النواحى، مؤكدا أن وصول المدير الفنى لغرفة الملابس هام جدا لدرجة الاقناع للاعبين بثقة داخل غرفة الملابس.