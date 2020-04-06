مدرب الزمالك السابق: جيرارد طلب ضم مصطفي محمد لنادي رينجرز الإسكتلندي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصربي ميتشو المدير الفني لمنتخب زامبيا، ومدرب نادى الزمالك السابق ، عن طلب ستيفين جيرارد اسطورة ليفربول الانجليزي لضم مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض إلي صفوف رينجرز الإسكتلندي .

وأضاف ميتشو خلال مداخلته عبر سكايب من زامبيا لبرنامج الدرجة الثالثة علي قناة أون تايم سبورت ، أن مصطفي محمد مهاجم الفريق لديه مستقبل مشرق مؤكدا أن فرجانى ساسي وطارق حامد وبن شرقي وزيزو الأفضل في الفريق حاليا.

وتابع ميتشو قائلا: "لاعبو الزمالك اظهروا امكانياتهم بالفوز ببطولتى السوبر وجميعهم مؤهليت للاحتراف فى أوروبا ، وأتمنى فوز الزمالك بدوري ابطال افريقيا".

أكد ميتشو أنه يشجع منتخب زامبيا الان بنسبة 200% ويتمنى مواجهة مصر ودياً بعد انتهاء أزمة كورونا، مشيراً إلي أن منتخب مصر لم يصل لكأس العالم بالصدفة ولكنه يمتلك لاعبين كبار.

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وتابع مدرب الزمالك السابق قائلا لدي خطة مستقلة مع زامبيا لانه منتخب عظيم وفاز بالبطولة الافريقية مرتين، واستكمل قائلا : "لا انام ليلاً ولا نهاراً مع زامبيا لتطوير مستوى اللاعبين، لانه منتخب قوي توج بالأمم الافريقية 2012 ونبنبي فريق لوصول الى نهائي افريقيا ولدي لاعبين موهبين جدا".

وعن مستوى منتخب مصر قال : كنت منافساً لحسام البدري ورأيت الطريقة التي يدير بها المنتخب ومصر لديه نقطتين من مباراتين والآن علهم الفوز في باقي المباريات.