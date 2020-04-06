شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: جيرارد طلب ضم مصطفي محمد لنادي رينجرز الإسكتلندي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصربي ميتشو المدير الفني لمنتخب زامبيا، ومدرب نادى الزمالك السابق ، عن طلب ستيفين جيرارد اسطورة ليفربول الانجليزي لضم مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض إلي صفوف رينجرز الإسكتلندي .
وتابع ميتشو قائلا: "لاعبو الزمالك اظهروا امكانياتهم بالفوز ببطولتى السوبر وجميعهم مؤهليت للاحتراف فى أوروبا ، وأتمنى فوز الزمالك بدوري ابطال افريقيا".
أكد ميتشو أنه يشجع منتخب زامبيا الان بنسبة 200% ويتمنى مواجهة مصر ودياً بعد انتهاء أزمة كورونا، مشيراً إلي أن منتخب مصر لم يصل لكأس العالم بالصدفة ولكنه يمتلك لاعبين كبار.
وتابع مدرب الزمالك السابق قائلا لدي خطة مستقلة مع زامبيا لانه منتخب عظيم وفاز بالبطولة الافريقية مرتين، واستكمل قائلا : "لا انام ليلاً ولا نهاراً مع زامبيا لتطوير مستوى اللاعبين، لانه منتخب قوي توج بالأمم الافريقية 2012 ونبنبي فريق لوصول الى نهائي افريقيا ولدي لاعبين موهبين جدا".
وعن مستوى منتخب مصر قال : كنت منافساً لحسام البدري ورأيت الطريقة التي يدير بها المنتخب ومصر لديه نقطتين من مباراتين والآن علهم الفوز في باقي المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: جيرارد طلب ضم مصطفي محمد لنادي رينجرز الإسكتلندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.