اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 5/4/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/4/2020، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من لاعبي فريقه ارسال تدريباتهم اليومية للجهاز الفني عبر الواتس أب بعد تصوير انفسهم خلال أداء التدريبات. فايلر يطالب لاعبي الأهلي بأرسال تدريباتهم اليومية عبر واتس أب طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من لاعبي فريقه ارسال تدريباتهم اليومية للجهاز الفني عبر الواتس أب بعد تصوير انفسهم خلال أداء التدريبات. شدد عاطف حمودة مدير المركز الاولمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات الوطنية ، علي عدم وجود أي لاعب علي الإطلاق يخوض تدريبات في المركز يؤدي لاعبو الزمالك بعض التدريبات الخفيفة في الملاعب من منازلهم وذلك بسبب إطالة مدة التوقف التي يشهدها العالم الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني. أبو جبل يعود للقاهرة الأسبوع المقبل عقب إجازة قصيرة في أسيوط يعود محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطني الي القاهرة الأسبوع المقبل قادما من أسيوط حيث يمضي إجازة قصيرة هناك في مسقط رأسه مع اسرته Advertisements تناقش أجهزة الكرة بالأندية المقترح الذي وصل لهم بتخفيض نسبة 30 % من رواتب جميع لاعبي الدوري الممتاز بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية قدم عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب الوطني الأسبق، اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء. سعفان الصغير: أرفض منح لقب الدوري للأهلي حال إلغاء المسابقة أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن بطولة الدوري حسمت بشكل كبير للنادي الأهلي في حال استكمال المسابقة بعثت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية توجه مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالشكر لطلعت يوسف المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون على المبادرة التى قاموا بها تجاه ناديهم بتخفيض رواتبهم بنسبة 50 %.

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