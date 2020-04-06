الامارات | مستهلكون: ارتفاع في أسعار أدوات الرياضة المنزلية بعد إغلاق صالات «الجيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن مستهلكون: ارتفاع في أسعار أدوات الرياضة المنزلية بعد إغلاق صالات «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا مستهلكون ارتفاعاً في أسعار الأدوات والأجهزة الرياضية المنزلية، بعد القرار الصادر من الجهات الصحية في الدولة بإغلاق جميع الصالات الرياضية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وقالوا إن الإقبال المتزايد من الرياضيين تجاه اقتناء الأدوات الرياضية في منازلهم لاستكمال برامجهم التدريبية، أدى إلى تبابين واضح في الأسعار.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن قرار إغلاق الصالات الرياضية كان موفقاً، خصوصاً أنه أحد الأماكن التي يتشارك فيها الناس الأدوات في ما بينهم، ويمكن أن يتسبب ذلك في انتشار العدوى بين فئة كبيرة من المجتمع، واكدوا أن اقتناءهم بعض الأدوات الرياضية المنزلية سيكون كافياً بالنسبة لهم، للحفاظ على لياقتهم البدنية في الفترة الحالية، معربين عن أملهم في أن تنقشع الأزمة حتى يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية والذهاب للصالات الرياضية.

وكان اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية طالب بضرورة الالتزام بقرار إيقاف النشاطات الرياضية في الصالات والأندية المتخصصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وقال إن القرار يسهم في الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح المستهلك، خليفة مبارك، أنه حضر إلى سوق بيع الأدوات الرياضية من أجل شراء بعض الأدوات التي يمكن أن يواصل بها حصصه التدريبية في المنزل، وفوجئ بارتفاع الأسعار، بعكس الأيام العادية التي سبقت قرار إغلاق الصالات الرياضية.

وقال وهو يغادر أحد محال بيع الأدوات الرياضية في مدينة العين، إنه جهّز نفسه لإكمال التدريبات بالمنزل في الفترة المقبلة، بعد أن قام بشراء بعض المعدات اللازمة، وقال: «صحيح الأسعار مرتفعة، لكن من المهم مواصلة التدريبات بالبقاء في المنزل».

وبدوره، أكد لاعب فريق العين السابق، سالم غبيش اليحيائي، أن هناك بعض التغيرات في أسعار الأدوات الرياضية، وأن الأسعار أصبحت مرتفعة، بسبب الإقبال عليها لاستكمال التدريبات في المنزل، ورغبة الجميع في الحفاظ على لياقتهم البدنية مع الالتزام مع التوجيهات الصحية بالبقاء في المنزل.

وقال اليحيائي، خلال جولته لمعرفة أسعار الأدوات الرياضية، أول من أمس، إن الرياضيين يمكنهم شراء المعدات اللازمة واستخدم تطبيق «يوتيوب» للتعرف إلى بعض التدريبات التي يمكنهم القيام بها في المنزل، مؤكداً أن التمارين في الوقت الحالي كافية للحفاظ على اللياقة البدنية إلى حين عودة الأمور لطبيعتها. وفي المقابل، أوضح مالك محال «بيت الرياضية»، محمد هادي، إن التغير في الأسعار ينطبق فقط على الأدوات والمعدات الرياضية التي قام بشرائها بالأسعار الجديدة من الموردين، بينما الأغراض الموجودة سابقاً بسعرها السابق نفسه، ولا يمكنه تغييره لأنه لا يمكنه التكسب المالي بسبب أزمة تضرب العالم كله.

وقال وهو يرتب بعض الأدوات التي وصلت حديثاً لمتجره بالشارع العام في مدينة العين: «قد يظن البعض أننا مستفيدون من هذه الأزمة، لكن أقول إن الصحة أهم من الاستفادة المالية، نحن موجودون في السوق منذ 1985، ولدينا زبائن ونتعامل مع الجهات الحكومية من بينها المدارس والجامعات والأندية، وكما قلت فإن المهم في الوقت الحالي أن يكون الجميع في صحة وسلامة تامة فقط». وأوضح محمد هادي أن الإقبال في الفترة الحالية على أدوات رفع الأوزان وماكينات الجري وبعض الألعاب الترفيهية.

أبرز المعدات الرياضية مبيعاً في الإمارات بحسب «أمازون»

1- مجموعة من 11 قطعة من الأشرطة المطاطية مع سجادة إسفنجية.

2- قضيب العقلة المثبت في الحائط.

3- معدات الكتلبيل للقوة.

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4- الكرات الطبية للتدريبات الطبية.

5- حزام شد عضلات الصدر والبطن وحرق الدهون.

6- أثقال دمبل من الفينيل بتصميم رأس كلاسيكي.

7- مقعد رفع الوزن قابل للتعديل.

8- جهاز رفع أثقال بمحطتين من «سكاي لاند».

صالات رياضية تعوّض مشتركيها بسبب الإيقاف

أرسلت صالات رياضية في الدولة رسائل للمشتركين، أكدت لهم فيها التزامها بقرار السلطات الصحية إغلاق مقارها حتى إشعار آخر، بينما ذكرت صالة «جولديز جيم» التي لديها مجموعة من الفروع في الإمارات، ومقرها الرئيس في ولاية تكساس الأميركية، في رسالة إلى عملائها، أنها قررت تجميد عضوية جميع المشتركين وتعويضيهم لاحقاً عن الأيام التي أغلقت فيها الصالات الرياضية.

5 أجهزة يحتاج إليها الرياضي لإكمال تدريباته في المنزل

الأول: السجادة الرياضية كونها متعددة الاستخدامات، وتساعدك في ممارسة تمارين كثيرة، مثل اليوغا وتدريبات البطن.

الثاني: الدامبل الذي يعد جزءاً مهماً في كل التمارين، نظراً إلى أن الأوزان ضرورية لتحقيق الأهداف بشكل أسرع، سواء كان الهدف خسارة الوزن أو زيادة الكتلة العضلية.

الثالث: الأشرطة المطاطية التي تمنح تدريب مقاومة عضلية للشخص، ويمكن القيام من خلالها بتمارين متنوعة وهي سهلة الاستخدام.

الرابع: العقلة وهو الجهاز الوحيد الذي يحتاج إليه الشخص لتدريب الجزء العلوي من جسده، ويمكن استخدامه في الأيام التي لا يشعر فيها بالحيوية الكاملة لأداء التدريبات.

الخامس: أوزان الكاحل التي تمنح دفعة إضافية يحتاج إليها الشخص في تدريبات حرق السعرات الحرارية.