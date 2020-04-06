شكرا لقرائتكم على جبر يعلق على سخرية هدف إيفونا: لعبت بعدها عادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف علي جبر، مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن حقيقة استياءه من سخرية السوشيال ميديا من هدف أيفونا الشهر في مرمى نادي الزمالك في لقاء القمة ببرج العرب.
وأكد علي جبر في تصريحات تلفزيونية"لم أشغل بالي بهدف أيفونا ولعبت بعدها بشكل طبيعي تماما" متابعا :"أكرر أنني لا أتابع السوشيال ميديا ومثل هذه الأشياء لا تشغل بالي على الإطلاق"
قال جبر، إنه لا يحب الظهور في وسائل الإعلام كثيرا منعا للإدلاء باي تصريحات قد تتسبب في غضب البعض.
وتابع: "ألعب مع فريق كبير وهو بيراميدز ويجب التركيز في الملعب فقط وعدم الالتفات للسوشيال ميديا أو وسائل الإعلام من أجل التألق في الملعب"
كانت هذه تفاصيل خبر على جبر يعلق على سخرية هدف إيفونا: لعبت بعدها عادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.