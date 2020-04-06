شكرا لقرائتكم على جبر يعلق على سخرية هدف إيفونا: لعبت بعدها عادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علي جبر، مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن حقيقة استياءه من سخرية السوشيال ميديا من هدف أيفونا الشهر في مرمى نادي الزمالك في لقاء القمة ببرج العرب.

وأكد علي جبر في تصريحات تلفزيونية"لم أشغل بالي بهدف أيفونا ولعبت بعدها بشكل طبيعي تماما" متابعا :"أكرر أنني لا أتابع السوشيال ميديا ومثل هذه الأشياء لا تشغل بالي على الإطلاق"

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قال جبر، إنه لا يحب الظهور في وسائل الإعلام كثيرا منعا للإدلاء باي تصريحات قد تتسبب في غضب البعض.

وتابع: "ألعب مع فريق كبير وهو بيراميدز ويجب التركيز في الملعب فقط وعدم الالتفات للسوشيال ميديا أو وسائل الإعلام من أجل التألق في الملعب"