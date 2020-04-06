الاستئناف توقف دعوى خورفكان ضد الانضباط وتنتظر قرار «فض المنازعات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها الأخير برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي، إيقاف الدعوى المقدمة من نادي خورفكان ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بإلزام النادي دفع مبلغ 200 ألف درهم بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة، بعد إنهاء عقد اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري، وذلك إلى حين صدور قرار من لجنة فض المنازعات في الشكوى التي تنظر فيها بين نفس الأطراف مثار هذه الدعوى.

يذكر أن لجنة الاستئناف التي اجتمعت بنظام التقاضي عن بعد عن طريق الاتصال المرئي كان مقرراً أن تصدر حكمها النهائي في هذه القضية بعدما تم تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها الطلب من الأمانة العامة في اتحاد الكرة، مدها بمستندات إضافية بخصوص هذه الدعوى.

يذكر أن لجنة الاستئناف إلى جانب رئيس اللجنة تضمّ كلاًّ من نائب رئيس اللجنة المستشار صالح الحمراني، بجانب عضوي اللجنة هلال حمدان البدواوي، والمحامي محمد الحمادي.