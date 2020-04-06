شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأي عبدالله السعيد فى اعتزال عاشور و انضمام إكرامي وفتحي لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر أن اعتزال حسام عاشور لاعب الأهلي أو استمراره فى الملاعب هو المسئول عنه وحده دون غيره.

تابع عبدالله السعيد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت : " حسام عاشور لاعب كبير وهو الوحيد من يحدد مصيره سواء بالإعتزال أو الرحيل للعب فى نادي آخر وهو مكسب لأي فريق.

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عن انضمام شريف إكرامي و أحمد فتحي لصفوف نادي بيراميدز ، قال عبد الله السعيد : " لا أعلم موقفهما من الانضمام لنادي بيراميدز من عدمه الموضوع فى يد الإدارة والثنائى مكسب لأي فريق ولاعبين كبار.

وأعلن نادى بيراميدز عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، أن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.