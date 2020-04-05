مدرب منتخب إنجلترا يستعين بالتكنولوجيا لدراسة منافسيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت تقارير عن ان جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم يستعين بالتكنولوجيا لدراسة منافسي الفريق ببطولة كأس الأمم الأوروبية، وفقا لتقرير صحفي بريطاني نشر اليوم الأحد.



وذكرت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية أنه رغم تأجيل كأس الأمم الأوروبية إلى صيف العام القادم بدلا من هذا الصيف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19)، الذي تسبب في تعليق النشاط الكروي في مختلف أنحاء العالم حتى إشعار آخر، لكن هذا لم يمنع ساوثجيت من مواصلة استعداده للمسابقة القارية، التي لن تبدأ قبل 15 شهرا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ساوثجيت يقضي وقته خلال فترة العزلة الذاتية في مشاهدة لقطات فيديو لساعات لاحصر لها لمنافسي منتخب إنجلترا.

وأضافت الصحيفة أن ساوثجيت طلب من أعضاء الطاقم التقني بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إرسال أكبر قدر ممكن من الفيديوهات الخاصة بالمنتخبات المتنافسة ولاعبيها إلى قصره الفاخر الذي تبلغ قيمته 4ملايين جنية استرليني ويقع عند ضواحي هاروجيت.

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ويقضي ساوثجيت فترات طويله في مكتبه بقصره خلال فترة العزل لدراسة نقاط القوة والضعف في المنتخبات التي ستواجهها إنجلترا في مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى منتخبات النخبة الأوروبية التي سوف يتعين عليه الفوز عليها إذا أراد التتويج باللقب القاري المرموق.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية "لقد استخدم الإغلاق كتمرين للتركيز على مشاريع معينة - أحدها مشاهدة ساعات من اللقطات للفرق واللاعبين وفرق النخبة التي تقف حائلا بين إنجلترا والفوز باليورو".

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة برفقة منتخبي كرواتيا وجمهورية التشيك في دور المجموعات للبطولة، بالإضافة لأحد المنتخبات الصاعدة من الملحق المؤهل للمسابقة لم يتحدد بعد.

ويدرك ساوثجيت أن الاختبار الحقيقي لأوراق اعتماد منتخب إنجلترا كمنافس على اللقب سيكون امام منتخبات من العيار الثقيل بحجم فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا - حيث حرص على وضع أكبر قدر ممكن من تركيزه لتحليل أداء المنتخبات الأربعة، حسبما أفادت الصحيفة.