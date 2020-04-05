شكرا لقرائتكم ريال مدريد يصدم مانشستر سيتي لرغبته فى التعاقد مع رافاييل فاران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو ريال مدريد الإسباني، صدمة كبيرة إلى مانشستر سيتي، بسبب رغبته فى التعاقد مع الفرنسي رافاييل فاران خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهى عقد الفرنسي رافاييل فاران مع ريال مدريد فى يونيو 2022، ويعد اللاعب أحد الركائز الأساسية فى دفاع الملكى تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية، إن ريال مدريد يرى أن بيع الفرنسي رافاييل فاران أمراً صعباً، وطالب بيب جوارديولا بدفع قيمة الشرط الجزائى البالغ 500 مليون يورو فى عقده مع الملكى للموافقة على إنتقاله إلى ملعب "الإتحاد".

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يُذكر أن فاران، فكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد العام الماضي، لكن الفرنسي زين الدين زيدان أقنعه بالبقاء، ولا يبدو أن المدافع الفرنسي يُفكر في ذلك حاليًا، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2022.

وكان فاران صاحب الـ26 عاما، قد انضم لريال مدريد بعمر 18 عاما، قادماً من نادى لينس الفرنسي.

وحصل رافاييل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني، على لقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا فى روسيا.