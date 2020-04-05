أندية الدوري الإنجليزي اتخذت أول خطوة نحو عودة الموسم

أندية الدوري الإنجليزي اتخذت أول خطوة نحو استئناف الموسم بدون جماهير، بعدما انتهت فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين بين أطقم جميع أندية البريميرليج.

واشترت أندية الدوري الإنجليزي أجهزة تحاليل لخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا”، بسبب مخاوف من إجبار لاعبيها على اللعب خلف أبواب مغلقة خلال المرحلة المقبلة.

على الرغم من أن اختبارات “كوفيد-19” يصعب الحصول عليها لدى العاملين الطبيين في منظومة الصحة ببريطانيا، إلا أن نخبة كرة القدم في إنجلترا لم تواجه مشاكل في اختبار موظفيها، وبدأت في الاستحواذ على الأجهزة الطبية المطلوبة.

وكان من ضمن الأندية التي بدأت التجهيز فريق برايتون، حيث أوضح الرئيس التنفيذي “بول باربر” أن ناديه، الذي كان اختبار اثنين من لاعبيه إيجابيا، استعد للاسئناف عن طريق شراء أجهزة تحاليل متخصصة للكشف عن الفيروس، وهذا من أجل تحصين طاقم الفريق من عودة العدوى.

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وفي هذه الظروف سيكون اختبار اللاعبين “ضروريًا” وفق رؤية باربر، الذي أضاف أنه لا أحد في اللعبة يريد من جهات الصحة أن تتعامل مع هذه المشكلة.

وصرح لوسائل الإعلام قائلاً “أولاً وقبل كل شيء ، تمكنا من شراء كمية صغيرة جدًا جدًا من المعات، ولهذا السبب استخدمناها بشكل مقتصد، اشتريناها لحماية العاملين في منظمة الصحة؛ لأننا لا نريد أن نثقل كاهلهم مع اختبار نخبة لاعبي كرة القدم”.

يذكر أنه حتى الآن لم تعلن رابطة الدوري الإنجليزي عن موعد معين لعودة البريميرليج، ولكن التسريبات تشير إلى أن القرار الذي سيتخذ، سيقضي بعودة المباريات في نهاية شهر مايو المقبل بدون حضور جماهيري.