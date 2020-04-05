فان دي بيك يُقلق جماهير ريال مدريد بتصريح “غير مفهوم”، قال فيه إنه لم يعط بعد موافقته على الانضمام إلى الفريق الملكي في صفقات الصيف.

وبات من المرجح خسارة أياكس لـ “دوني فان دي بيك” هذا الصيف، لكن اللاعب نفسه لم يوضح بعد مكانه المستقبلي، في ظل اهتمام عدد كبير من أندية الصفوة بضمه، وعلى رأسهم فريق ريال مدريد.

ونفى لاعب الوسط أنه أتم الاتفاق حول صفقة نقله إلى ريال مدريد، مما يوضح أن وجهته لم تم تحديده بعد، وسط أحاديث عن اهتمام فريق باريس سان جيرمان بالحصول على اليافع الهولندي.

وصرح فان دي بيك لمجلة Helden قائلاً “اللعب دون ستار دائمًا رائع، ولكن لا، لم أبدأ في تلقي دروس اللغة الإسبانية بعد”.

ثم تابع “ما زلت لم أقل “نعم” لأي فريق، كل شيء مفتوح ..أعرف ما ينتظرني هنا، أنا محبوب من أياكس وأحب أياكس يجب أن يكون شعوري إيجابيًا لأحد الأندية، ليس فقط أنهم يريدونني ولكن أيضًا أن أناسبهم في نظام لعبهم”.

يذكر أن فان دي بيك تعلم من الدرس الذي وقع به زميليه السابقين “ماتياس دي ليخت” و”فرينكي دي يونج”، بعد إخفاقهما في التألق رفقة أنديتهما الجديدة يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب.

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