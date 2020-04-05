شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحدى كريستيانو رونالدو الجديد من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم البرتغالى، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس الإيطالى، عن تحد جديد لمتابعيه ومحبيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشر فيديو، وأعلن فيه تحديه للجميع.

وقال رونالدو: "مرحبًا، لدي تحد جديد لك للبقاء نشطًا.. كأس غرفة المعيشة.. هل يمكنك التغلب على رقمى؟

وقام رونالدو، بتمرين للبطن فى منزله، خلال أقل من دقيقة، حيث حصل على 142 من العدات، متحديا متابعيه عبر انستجرام.



تحدى رونالدو



رقم رونالدو فى التحدى



رونالدو

و كشفت تقارير صحفية عن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، إلى ريال مدريد الصيف المقبل، وكانت تقارير صحفية أكدت تكبد يوفنتوس خسائر مالية كبيرة بسبب فيروس كورونا، وبناءً عليه فإن راتب رونالدو البالغ 31 مليون يورو أصبح يمثل عبئًا على خزينة النادى، وهو أمر يمكن أن يُعجل برحيله.

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وقال إيدو أجيري، الصحفي الإسباني في برنامج "التشيرينجيتو"الإسباني الشهير، إن هناك إمكانية بالفعل لعودة صاروخ ماديرا إلى ريال مدريد.

فى هذا الصدد، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"الإيطالى أن ريال مدريد يُفكر فى تقديم 60 مليون يورو لإعادة صاحب الـ35 عامًا إلى الملكى من جديد.

وأضاف الموقع أن إدارة يوفنتوس لن تقبل على الأرجح 60 مليون يورو من أجل الموافقة على عودة رونالدو إلى ريال مدريد لكنه سيطلب مبلغًا أكبر، موضحا أن سيتعين على ريال مدريد أيضًا حل قضية الراتب السنوي الباهظ لرونالدو، خاصة عند النظر إلى مرحلته العمرية.